DAX Prognose für Donnerstag, 15.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.423 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels am Morgen versuchte der DAX zunächst nach Norden zu laufen, kam aber nicht sehr weit. Das Tageshoch wurde abverkauft, der Index setzt sukzessive zurück. Die Abgaben hatten einen moderaten Charakter. Am Nachmittag konnte sich der DAX zunächst stabilisieren, gab im weiteren Handelsverlauf weiter nach. Gestern wurde der erste Xetra Tagesverlust in diesem Jahr ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index wieder etwas erholen. Der DAX ging bei 25.348 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX Aktuell: Der DAX markierte gestern den ersten Xetra-Tagesverlust 2026 und schloss bei 25.348 Punkten - nach moderaten Abgaben und einer leichten Erholung im späten Handel. DAX Prognose (technisch): Entscheidend ist heute die Zone um SMA20 (25.340) und SMA50 (25.398) - oberhalb davon bleibt der Weg Richtung Allzeithoch und 25.675/90 offen, darunter droht ein Rücklauf Richtung 25.188 (SMA50 4h) bzw. 25.138 (SMA200). Tagesausblick: Erwartete Range 25.479/25.593 bis 25.308/25.233 Punkte, mit 55% Bull- vs. 45% Bear-Wahrscheinlichkeit (seitwärts bis leicht aufwärts). DAX Aktuell: Rückblick auf den Handel vom 14.01.2026 Der DAX ist gestern Morgen bei 25.423 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Aufnahme des Xetra-Handels versuchte der Index zunächst anzuziehen, kam jedoch nur begrenzt voran. Das Tageshoch wurde abverkauft, anschließend setzte der DAX schrittweise zurück. Die Abgaben blieben dabei insgesamt moderat. Am Nachmittag stabilisierte sich der Markt zunächst, gab im weiteren Verlauf jedoch erneut nach. Damit wurde gestern der erste Xetra-Tagesverlust im Jahr 2026 ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index wieder etwas erholen und ging bei 25.348 Punkten aus dem Handel. Marktbreite (Xetra Schluss, 14.01.2026): 24 Aktien im Plus , 16 Aktien im Minus

Top-Gewinner: Bayer (+7,16%) , Brenntag (+3,04%) , RWE (+2,45%)

Schlusslichter: Fresenius Medical Care (-6,47%), Zalando (-2,96%), SAP (-2,94%) DAX Aktuell: Tagesdaten im Überblick (14.01. vs. 13.01.) Kennzahl 14.01. 13.01. Tageshoch 25.488 25.537 Tagestief 25.246 25.363 Xetra Schluss 25.315 25.411 Tagesschluss (22:00) 25.348 25.419 Range (Punkte, 08:00-22:00) 242 174 Hinweis: Betrachtungszeitraum der Range 08:00-22:00 Uhr. Chartcheck: DAX Prognose auf Basis der technischen Lage Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1h-Chart: kurzfristige DAX Prognose (neutral - bullisch)

Der DAX notierte gestern Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell 25.340 Punkte). Mit Xetra-Start wurde ein Aufwärtsimpuls versucht, der jedoch nur knapp über die SMA50 (aktuell 25.398 Punkte) führte. Im weiteren Verlauf ging es klar unter beide Durchschnittslinien zurück. Größere Gegenbewegungen blieben aus, am Abend setzte sich der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 fest. Im Frühhandel konnte der Index wieder über diese Linie zurücklaufen....

