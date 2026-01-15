Mitteilung der Wiwin GmbH und der Zinsbaustein GmbH:
Neues Jahr - Neue Plattform: zinsbaustein.de verlagert das Neugeschäft zu WIWIN- Verlagerung des Neugeschäftsangebots von zinsbaustein.de zu WIWIN - Immobilien-Expertise trifft auf Erneuerbare-Energien-Know-how, innovative Startups und Nachhaltigkeits-Ratings - Neues Projektangebot vereint über ein einheitliches Portal - Gemeinsam über 250 Projekte finanziert, mehr als 360 Mio. € Kapital vermittelt und über 83.000 getätigte Investitionen begleitet
Mit dem Beginn als Kooperation und dem anschließenden organisatorischen Zusammenschluss der digitalen Investment-Plattformen zinsbaustein.de und WIWIN im Mai ...Den vollständigen Artikel lesen ...
