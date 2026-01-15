Auch in Maklerhäusern kommt zunehmend KI zum Einsatz. Dabei gilt es zugleich, die KI-Kompetenz der Mitarbeiter im Blick zu behalten. Auf welche Strategien SÜDVERS rund um den KI-Einsatz, erklären Florian Karle, geschäftsführender Gesellschafter der SÜDVERS, und Alexander Meitinger, Head of IT. Herr Karle, welchen Stellenwert hat KI bei SÜDVERS? Florian Karle: Bei uns gehört KI ganz klar zur strategischen Agenda - und zwar mit hoher Priorität. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact