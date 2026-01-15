FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag einen Teil ihrer zur Wochenmitte erzielten Kursgewinne wieder eingebüßt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Vormittag um 0,06 Prozent auf 128,31 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,82 Prozent.

Die jüngsten Sorgen mit Blick auf die angespannte Lage im Iran und die damit verbundenen geopolitischen Risiken für die gesamte Region am Persischen Golf rückten am Donnerstag etwas in den Hintergrund. Entsprechend geringer war die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren.

Wachstumsdaten aus Deutschland bewegten derweil die Anleihekurse kaum. Europas größte Volkswirtschaft ist knapp am dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum vorbeigeschrammt und hofft nun auf einen von staatlichen Milliardeninvestitionen getragenen Aufschwung. Für 2025 errechnete das Statistische Bundesamt auf vorläufiger Basis ein Wachstum von 0,2 Prozent. Dies entsprach den Erwartungen von Analysten.

"Die Hoffnung auf einen Wachstumstrendwechsel im laufenden Jahr sind berechtigt", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Zuletzt hätten die Auftragseingänge deutlich auf der positiven Seite überrascht. Dies lässt dem Experten zufolge darauf schließen, dass die Produktion anziehen sollte.

Im weiteren Handelsverlauf dürften US-Konjunkturdaten stärker in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Auf dem Programm stehen unter anderem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Weil in den USA die Lage auf dem Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik spielt, werden die Daten am Markt stark beachtet./la/jkr/jha/