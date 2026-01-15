Regensburg (ots) -VORN Bioenergy gibt die Ernennung von Jörg Lennertz zum Chief Executive Officer sowie von Manuel Fernández Durán zum Chief Financial Officer bekannt. Jörg und Manuel bilden gemeinsam mit Michael Wallis Olausson als Chief Operating Officer das neue Managementteam.Jörg Lennertz ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Bioenergiesektor. Er wechselt von Uniper zu VORN Bioenergy, wo er maßgeblich am Aufbau des europäischen Erneuerbare-Energien-Geschäfts des Unternehmens im Multi-Gigawatt-Bereich beteiligt war. Jörg bringt wertvolle Erfahrung ein - von der Projektentwicklung über die Realisierung bis hin zur Skalierung - für die Umsetzung der ambitionierten Wachstumsstrategie von VORN Bioenergy in Deutschland, Italien, auf der Iberischen Halbinsel und in Polen. Jörg Lennertz folgt auf Thorsten Holl, der das Unternehmen in den vergangenen drei Jahren restrukturiert, neu positioniert und die Grundlagen für weiteres Wachstum geschaffen hat.Jörg Lennertz sagt: "VORN Bioenergy verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Realisierung und kommerziellen Optimierung von Biomethananlagen. Ich freue mich sehr, in einer neuen Phase der Umsetzung zu dem Unternehmen zu stoßen - mit umfangreichen Chancen für unsere Partner in der Industrie, Landwirtschaft und Kunden in ganz Europa. Ich freue mich darauf, mit diesem Momentum die Dekarbonisierung Europas voranzutreiben."Manuel Fernández Durán bringt mehr als 18 Jahre Erfahrung als CFO mit, zuletzt bei BlueFloat Energy. Er verfügt über tiefgehende Kenntnisse in der Projektfinanzierung sowie über beeindruckende Erfolge, Finanzteams für nachhaltiges, langfristiges Wachstum aufzubauen und zu skalieren.Das Managementteam von VORN Bioenergy wird durch Michael Wallis Olausson vervollständigt, der als Chief Operating Officer (COO) seit Februar 2025 mit mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Biogasbranche, insbesondere den Projektbau und -betrieb vorantreibt.Chris Archer, Head of Macquarie Asset Management, Green Investments EMEA, dem Gesellschafter von VORN Bioenergy, sagt: "Wir danken Thorsten Holl und Dirk Simons aufrichtig für ihre Führung und ihr Engagement in den vergangenen Jahren. Mit Blick auf die Zukunft ist VORN mit den sich ergänzenden Stärken von Jörg, Manuel und Michael hervorragend aufgestellt, um seine Wachstumsambitionen erfolgreich umzusetzen."Die VORN Bioenergy-Gruppe ist ein innovativer Entwickler, Erbauer und Betreiber von Biomethan-Anlagen in Europa. Das seit 2022 eigenständige Unternehmen blickt auf mehr als 20 Jahren Projekterfahrung zurück und hat mehr als 40 Bioenergie-Projekte in Europa realisiert. Sitz ist in Regensburg, Deutschland, operative Schwerpunkte sind Deutschland, Italien, Spanien und Polen. VORN Bioenergy verfolgt das konsequente Ziel, emissionsfrei zu operieren und bis 2030 zwei TWh Biomethan pro Jahr zu produzieren.Pressekontakt:Wilfried SauerWilfried,Sauer.extern@vornbioenergy.com+49 174 49 60 605Original-Content von: VORN Bioenergy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172217/6196896