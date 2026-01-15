Minus 41 Grad, vereiste Steigungen, dünn gesäte Lader - und mittendrin ein elektrischer 40-Tonner mit Anhänger. Was für viele nach einer Grenzerfahrung klingt, war für Herbert und Silvia Salentinig aus Österreich eine säuberlich kalkulierte Reise. Bei der eNordkappChallenge 2025 fuhren sie mit einem serienmäßigen Mercedes-Benz eActros 600 bis an den nördlichsten Punkt Europas. Und demonstrieren damit: Elektromobilität funktioniert auch unter Extrembedingungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
