© Foto: SOPA Images - Sipa USAWährend KI-Modelle explodieren, bleibt Speicher knapp. Genau darauf setzt Bernstein - und hebt Sandisk erneut als Top-Pick hervor.Nach einer außergewöhnlichen Rallye steht der Speicherhersteller Sandisk weiter im Fokus der Anleger. Seit der Abspaltung von Western Digital vor rund elf Monaten hat sich die Aktie nach Analystenschätzungen etwa verzehnfacht. Allein seit Jahresbeginn 2026 liegt das Plus bei mehr als 60 Prozent. Trotz dieses Kurslaufs sieht das Analysehaus Bernstein weiteres Potenzial. Analyst Mark Newman hat Sandisk als Top-Pick für 2026 eingestuft und das Kursziel deutlich von 300 auf 580 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 50 Prozent gegenüber dem …Den vollständigen Artikel lesen
