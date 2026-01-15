Hamburg (ots) -Oft schreiben PR-Profis über spannende Projekte, über Entwicklungen im Unternehmen oder über das, was sie als Fachpersonen bewegt. Aber irgendwie bleibt der Funke aus. In diesem Webinar zeigt Sabine Krippl, wie wir mit einfachen Mitteln packender und lesenswerter schreiben - speziell für LinkedIn.Termin: Mittwoch, 18. Februar 2026, 15:30 - 17:00 UhrMehr Kreativität, starke Inhalte, überzeugende Klarheit: so entstehen LinkedIn-Beiträge, die Interaktion auslösen und im Gedächtnis bleibenViele Beiträge scheitern nicht an der Idee, sondern an der Umsetzung. Weil sie klingen wie ein interner Bericht. Weil sie zu spät zum Punkt kommen. Oder weil niemand Lust hat, den dritten Absatz auch noch zu lesen. Sabine Krippl zeigt, wie wir Texte strukturieren, die die eigene Zielgruppe wirklich interessieren - vom ersten Satz bis zum Schluss.Im Fokus stehen konkrete Techniken für starke Einstiege, bessere Überschriften und einen klaren roten Faden. Außerdem wird erklärt, wie KI beim Schreiben unterstützen kann - ohne dass der Text künstlich klingt. Das Webinar liefert viele Beispiele, gibt Tools an die Hand und macht Lust aufs Schreiben.Programm:- Wie unser Gehirn Texte liest - und warum der erste Satz alles entscheidet- 10 Techniken für bessere Einstiege, starke Überschriften und rote Fäden- Wie du mit kleinen Stilmitteln große Wirkung erzielst- Was du von Profis lernen kannst - und wie dich die KI dabei unterstützt- Konkrete Tipps für deinen nächsten LinkedIn-PostGeeignet für alle, die beruflich auf LinkedIn schreiben: ob selbstständig oder angestellt, im Marketing oder HR, in der Technik oder im Vertrieb. Vorkenntnisse sind nicht nötig - aber Lust auf Texte, die anders sind.Unsere ExpertinSabine Krippl ist neben Ania Dornheim die Gründerin der Kommunikationsberatung textwende. Seit über 20 Jahren setzt sie sich dafür ein, dass Texte verständlicher, lebendiger und individueller werden und unterstützt Unternehmen dabei, selbst komplexe und trockene Themen frisch und verständlich zu vermitteln - ohne Werbephrasen, aber mit Wirkung.Key Facts- Termin: Mittwoch, 18. Februar 2026, 15:30 - 17:00 Uhr- Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 inkl. Mwst.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin- Durchführung via MS TeamsHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/besser-schreiben-fur-linkedin-texte-die-hangenbleiben-registrierung-1954749230569).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6196964