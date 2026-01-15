Mit ihrem neuen Tagesgeldangebot positioniert sich die Renault Bank in der Spitzengruppe des Tagesgeld-Rankings. Damit zeigt sich auch: Mit weniger als drei Prozent Zinsen müssen sich Neukunden nicht mehr zufriedengeben. Der Wettbewerb um attraktive Tagesgeldzinsen bleibt auch 2026 heiß: Ab sofort erhalten Neukunden bei der Renault Bank Prozent Zinsen per annum mit monatlicher Gutschrift. Die Konditionen sind garantiert für drei Monate. Damit stellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
