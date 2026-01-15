EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE
/ Schlagwort(e): Personalie
Corporate News
Heidelberg, 15. Januar 2026 - Der Aufsichtsrat der SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat den Vertrag von Chief Executive Officer Dr. Jens Amail vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert. Amail, der das Unternehmen seit Januar 2023 führt, bleibt damit bis Dezember 2030 als CEO im Amt. Die vorzeitige Vertragsverlängerung spiegelt die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren wider und ist ein Zeichen von Stabilität und Vertrauen in die Führung des Unternehmens.
SNP (Ticker: SHF.DE) ist mit seiner weltweit führenden Technologieplattform Kyano ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bei Transformationsvorhaben und für mehr Geschäftsagilität auf wegweisende datengestützte Funktionalitäten setzen. Kyano integriert alle technischen Möglichkeiten und Partnerfunktionalitäten für eine softwarebasierte ganzheitliche Datenmigration und das Datenmanagement. In Kombination mit dem BLUEFIELD-Ansatz setzt Kyano einen weltweiten Industriestandard für die schnelle und sichere Reorganisation und Modernisierung von SAP-zentrierten IT-Landschaften bei gleichzeitiger Nutzung datengesteuerter Innovationen.
Weltweit vertrauen mehr als 3.000 Kunden aller Größen und Branchen in über 80 Ländern auf SNP, unter ihnen zahlreiche DAX 40 und Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeitende an 36 Standorten in 23 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 254,8 Mio. EUR.
Weitere Informationen unter www.snpgroup.com
Pressekontakt SNP
15.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SNP Schneider-Neureither & Partner SE
|Speyerer Str. 4
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172
|Fax:
|+49 6221 6425 20
|E-Mail:
|investor.relations@snpgroup.com
|Internet:
|www.snpgroup.com
|ISIN:
|DE0007203705
|WKN:
|720370
|Börsen:
|Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2260690
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2260690 15.01.2026 CET/CEST