BlackRock erreicht mit einem verwalteten Vermögen von 14 Billionen US-Dollar einen historischen Höchststand - angetrieben durch einen massiven Zustrom in ETFs und alternative Anlagen. Rekordzuflüsse, milliardenschwere Übernahmen und eine strategische Neuausrichtung in den Private Markets verändern das Profil des weltgrößten Vermögensverwalters spürbar. Trotz des Erfolgs setzt das Unternehmen auf Effizienz und kündigt erneut Stellenstreichungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
