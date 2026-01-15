Richemont trotzt dem Abschwung in der Luxusbranche mit überraschend starken Zahlen - besonders der US-Markt und Cartier-Schmuck glänzen. Doch trotz Rekordumsätzen werfen steigende Kosten und Währungsrisiken Schatten auf die Margen. Gleichzeitig erschüttert die Insolvenz von Saks den Luxuseinzelhandel und stellt Lieferketten infrage.Starker Absatz in den USA treibt Richemont-Ergebnisse nach oben Richemont konnte im dritten Geschäftsquartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
