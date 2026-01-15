ASML durchbricht erstmals die Marke von 500 Milliarden US-Dollar - angetrieben vom globalen AI-Boom. Der niederländische Technologiekonzern liefert die Schlüsseltechnik für Nvidia, TSMC und Co. Jetzt könnte eine neue Ära für Europas wertvollstes Unternehmen beginnen.Historischer Kurssprung dank starker Prognose aus Taiwan ASML hat als drittes europäisches Unternehmen überhaupt die Schwelle von 500 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de