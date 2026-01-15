DJ PTA-DD: ARTE Investment GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
ARTE Investment GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/15.01.2026/12:00 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Friedrich Lind 2 Grund der Meldung a) Position/Status Geschäftsführer b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name ARTE Investment GmbH b) LEI 967600SE4Y8Q2GHTGL73 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Genussrecht Kennung AT0000A20310 b) Art des Geschäfts Veräußerung c) Preis(e) Volumen 311.580,000000 300.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 311.580,000000 300.000 e) Datum des Geschäfts 15.01.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
