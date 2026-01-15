Köln (ots) -RTL startet in eine neue, magische Tanzsaison und hat die ersten 13 Prominenten enthüllt, die sich 2026 bei "Let's Dance" auf ihr großes Tanzabenteuer einlassen. Schauspieler, Musiker, Entertainer und Sportler wagen den Schritt aufs Parkett - mit großen Emotionen, überraschenden Momenten und persönlichen Geschichten. Wer begeistert Jury und Publikum? Wer wächst über sich hinaus? Und wer holt sich am Ende den Titel "Dancing Star 2026"?Diese Prominenten sind in der 19. Staffel von "Let's Dance" dabei:Die prominenten Tanzschülerinnen:Esther Schweins (55), SchauspielerinVanessa "Nessi" Borck (29), "Princess Charming"Anna-Carina Woitschack (33), SängerinSonya Kraus (53), ModeratorinBetty Taube (31), Model & Content-CreatorinNadja Benaissa (43), SängerinDie prominenten Tanzschüler:Jan Kittmann (42), SchauspielerGustav Schäfer (37), Musiker & DrummerSimon Gosejohann (50), ComedianJoel Mattli (31), SportlerWilli Whey (31), Content CreatorMilano (27), MusikerRoss Antony (51), MusikerWelche Tanzschülerin den Cast vervollständigt, gibt RTL zeitnah bekannt.Wie blicken die prominenten Tanzschüler auf die bevorstehende sportliche Herausforderung auf Deutschlands beliebtestem Tanzparkett?Sonya Kraus (53), Moderatorin"Hurrah! Viele Jahre war ich busy mit Kind und Co. Endlich kann die Muddi mitmachen und tanzen bis die Hüfte knackst. Es gibt einfach nichts, das meine Füße lieber tun als tanzen. Mal schauen, ob das so bleibt, wenn sie von Blasen gebeutelt sind. Egal, da müssen sie durch!"Ross Antony (51), Musiker"Ich habe diese Sendung schon immer geliebt und freue mich riesig, jetzt selbst Teil davon zu sein. Dass das eine echte Herausforderung wird, weiß ich und davor habe ich großen Respekt. Aber genau das macht den Reiz aus. Die 'Let's Dance' Familie ist etwas ganz Besonderes und ich freue mich sehr darauf, Teil davon zu sein."Gustav Schäfer (37), Musiker & Drummer"Ich habe 20 Jahre lang bewiesen, dass ich perfekt im Takt bleiben kann - jetzt will ich herausfinden, ob das auch gilt, wenn meine Füße plötzlich wichtiger sind als meine Hände."Alle weiteren Zitate gibt es hier im Media Hub und alle weiteren Infos sowie Viten der Prominenten hier in der Pressemappe.Wer bringt die Jury um Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González zum Strahlen?Und wer schafft es, das Publikum zu bewegen und sich Schritt für Schritt an den Dancing Star 2025 Diego Pooth heranzutanzen? Moderiert wird die neue Staffel von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski."Let's Dance" wird von Seapoint Productions GmbH in Zusammenarbeit mit BBC Studios im Auftrag von RTL produziert.Pressekontakt:Leyla Karsak | Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74233 | leyla.karsak@rtl.deLarissa Maly | Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deSherin Schreiber | Volontärin Unterhaltung | T: +49 221 456-18369 | Sherin.Schreiber@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6197024