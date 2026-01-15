Uslar (ots) -Die Bikeleasing-Gruppe verstärkt ihr Management Board: Janine Will übernimmt ab dem 15. Januar die Position der Group Chief Sales Officer (CSO) und verantwortet damit den gruppenweiten Vertrieb aller Produkte der Unternehmensgruppe - darunter Bikeleasing, Probonio und BIKE2FUTURE. In ihrer Rolle wird sie die strategische Weiterentwicklung des Vertriebs vorantreiben und die markenübergreifende Ausrichtung weiter schärfen.Will bringt umfassende Erfahrung im Aufbau und in der Transformation moderner Vertriebsorganisationen mit. Ihr Fokus liegt auf klaren Strukturen, datengetriebener Steuerung sowie der Weiterentwicklung digitaler und skalierbarer Vertriebsmodelle, um den steigenden Anforderungen eines wachsenden Portfolios und unterschiedlicher Zielgruppen gerecht zu werden.Für Bastian Krause, Chief Executive Officer der Bikeleasing-Gruppe, ist die Besetzung der CSO-Position ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der Organisation: "Janine Will wird die gruppenweite Vertriebsstrategie verantworten und die Modernisierung unserer Strukturen vorantreiben - insbesondere im Hinblick auf Digitalisierung, Skalierung und die Weiterentwicklung unseres Multi-Benefit-Portfolios. Damit stärken wir die Effizienz und Zukunftsfähigkeit unseres Vertriebs über alle Marken hinweg."Klare Strukturen für nachhaltiges WachstumAls neue Group CSO übernimmt Janine Will die gruppenweite Verantwortung für die strategische Weiterentwicklung des Vertriebs. Im Mittelpunkt stehen dabei skalierbare Strukturen, eine klare Marktbearbeitung sowie die konsequente Ausrichtung am Kundennutzen. "Die Bikeleasing-Gruppe verfügt über ein vielfältiges Produktportfolio mit einem hohen Entwicklungspotenzial", erklärt Will und ergänzt: "Ziel ist es, diese Stärken wirkungsvoll in den Markt zu übersetzen - mit klaren Prioritäten, stringenter Steuerung und Angeboten, die für Kunden echten Mehrwert schaffen".Will bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Aufbau, in der Führung und in der Transformation moderner Vertriebsorganisationen mit. In leitenden Positionen in den Bereichen SaaS, Energie und Digital verantwortete sie unter anderem die Entwicklung erfolgreicher Go-to-Market-Strategien, die Einführung KPI-basierter Steuerungsmodelle sowie die Steuerung großer Teams in komplexen Veränderungsprozessen. Zuvor war sie unter anderem als VP Revenue Operations & Sales bei ZOLAR, als Director Sales bei Facelift sowie als VP Sales bei Joblift tätig.Über die Bikeleasing-GruppeDie Bikeleasing-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit 2015 entwickelt die Unternehmensgruppe digitale Plattformlösungen für Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote. Bereits mehr als 80.000 Unternehmenskunden mit insgesamt über 4 Millionen Beschäftigten nutzen die Services. Zur Gruppe gehören die Marken Bikeleasing-Service (https://bikeleasing.de/) (Deutschland und Österreich), Probonio (https://probonio.de/)(Deutschland und Österreich), BIKE2FUTURE (https://www.bike2future.de/)und Lesora (https://lesora.de/).Pressekontakt:Linda VolkmannGroup Head CommunicationsE-Mail: presse@bikeleasing.deTelefon: +49 151 / 67 97 41 62https://bikeleasing.de/presseOriginal-Content von: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166262/6197019