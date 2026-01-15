Die Zahl der öffentlichen Wasserstoff-Tankstellen hat in Deutschland massiv abgenommen. Gab es noch vor zwei Jahren rund 80 Standorte, sind es aktuell nur noch rund 50 Stück. Es werden aber auch neue H2-Tankstellen eröffnet - dann meist mit Fokus auf Nutzfahrzeuge. Auch wenn Deutschland und die EU im Sinne der umstrittenen "Technologieoffenheit" weiter an Wasserstoff und der Brennstoffzelle im Verkehrssektor festhalten: Von einem Boom von Fahrzeugen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
