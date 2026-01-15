Das vom Bund geförderte Projekt eHaul hat seinen zweijährigen Praxistest einer Batterie-Wechselstation für Lkw abgeschlossen. Die Initiatoren haben auf diesem Fundament bereits neue Vorhaben angestoßen: darunter den Bau einer verbesserten Wechselstation und die Ausgründung einer GmbH. Seit Oktober 2020 befasste sich das eHaul-Projekt mit dem Aufbau eines automatischen Batteriewechselsystems für Schwer-Lkw. Die ersten drei Jahre entwarf und baute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net