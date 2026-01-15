Die Finanzmärkte wirken derzeit gelassen - zu gelassen. Während sich die geopolitischen Stürme mehren und in den USA ein offener Schlagabtausch zwischen Regierung und Notenbank tobt, bleiben Aktien, Anleihen und Währungen erstaunlich ruhig. "Die derzeitige Stille ist kein Zeichen von Stabilität, sondern potenziell ein Warnsignal", erklärt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Was Anleger jetzt beachten müssen. Während die US-Regierung mit der Notenbank auf offener Bühne in Konflikt gerät, bleiben die Märkte unbeeindruckt: keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
