Stockholm, 15. Januar 2026 - Eurobattery Minerals AB (im Folgenden "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt heute bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich Anträge auf den Status eines strategischen Projekts gemäß dem EU-Gesetz über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act, CRMA) sowohl für sein Wolframprojekt San Juan in Spanien als auch für sein Batteriemineralprojekt Hautalampi in Finnland eingereicht hat. Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, kommentierte: "Die Einreichung dieser CRMA-Anträge auf den Status eines strategischen Projekts ist ein weiterer wichtiger Schritt nach vorn für Eurobattery Minerals. Im heutigen geopolitischen Umfeld sind die Metalle in unseren Projekten nicht nur für die Energiewende von entscheidender Bedeutung, sondern auch für Schlüsselindustrien wie Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie grüne Technologien." Bedeutung des Status eines strategischen Projekts unter dem CRMA Die Anerkennung der Projekte als strategisches Projekt gemäß dem EU-CRMA wäre ein bedeutender Meilenstein für Eurobattery Minerals. Ein solcher Status würde vorhersehbarere und effizientere Genehmigungsverfahren unterstützen, regulatorische und finanzielle Risiken verringern und den gesamten Entwicklungszeitplan des Projekts stärken. Zudem würde er den Zugang zu europäischen und nationalen Finanzierungsinstrumenten verbessern, die langfristige Bankfähigkeit des Projekts erhöhen und die Zusammenarbeit mit Industriepartnern entlang der gesamten europäischen Wertschöpfungskette erleichtern. Vor allem würde die Anerkennung als strategisches Projekt die Rolle von San Juan bei der Stärkung einer sicheren und verantwortungsvollen Wolframversorgung Europas hervorheben, die Abhängigkeit von Drittstaaten verringern und die strategische Autonomie, industrielle Resilienz sowie Verteidigungsbereitschaft der EU unterstützen - und dies alles unter Einhaltung hoher europäischer Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards. Die nächsten Schritte Die Anträge werden nun von der Europäischen Kommission auf Vollständigkeit geprüft und treten anschließend in die formelle Bewertungsphase ein. Gemäß dem CRMA-Verfahren werden die Bewertungsergebnisse für Anträge, die vor diesem Stichtag eingereicht wurden, voraussichtlich etwa vier Monate nach Ablauf der Frist mitgeteilt, wobei in Ausnahmefällen eine Verlängerung möglich ist. Mit der Einreichung von Anträgen für zwei fortgeschrittene Projekte in unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten stärkt Eurobattery Minerals seine Strategie, verantwortungsvoll geförderte kritische Rohstoffe aus Europa für Europa bereitzustellen und damit Europas strategische Autonomie, industrielle Resilienz und den Nachhaltigkeitswandel zu unterstützen. Eurobattery Minerals wird weitere Updates bereitstellen, sobald der CRMA-Prozess voranschreitet. Weitere Informationen zu Strategischen Projekten unter dem CRMA finden Sie auf der offiziellen Website unter: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma_en Sprachversionen Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am Swedish Nordic Growth Market ( BAT ) sowie an der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa durch verantwortungsvoll geförderte Mineralien unabhängig zu machen, konzentriert sich das Unternehmen darauf, zahlreiche Bergbauprojekte in Europa zu realisieren, um kritische Rohstoffe bereitzustellen und dadurch eine sauberere und gerechtere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Contacts

Roberto García Martínez - CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com Contact Investor Relations

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor

Mangold Fondkommission AB is the mentor to Eurobattery Minerals AB

Phone: + 46 (0)8 503 015 50

E-mail: ca@mangold.se



