© Foto: wallstreetonline/KI - Dall-ERio Tinto und BHP bündeln Kräfte in Australien. Mit cleverer Infrastruktur sollen bis zu 200 Millionen Tonnen Eisenerz neue Gewinne sichern.Rio Tinto und BHP Group haben angekündigt, bei neuen Projekten in Australien eng zusammenzuarbeiten, wie das Wall Street Journal berichtete. Die beiden Bergbau-Giganten wollen ihre benachbarten Yandicoogina- und Yandi-Eisenerzminen in der Pilbara-Region entwickeln, um die Produktion des Stahlrohstoffs zu steigern. "Durch intelligenteres Arbeiten können wir die vorhandene Infrastruktur besser nutzen, um mit minimalem Kapitalaufwand zusätzliche Produktionskapazitäten zu erschließen", sagte Matthew Holcz, Leiter der Eisenerzgeschäfte bei Rio Tinto. Die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE