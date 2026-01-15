Anzeige
PTA-Adhoc: EnBW Energie Baden-Württemberg AG: EnBW führt UK Offshore-Windprojekte Mona und Morgan nicht fort - Wertberichtigung von € 1,2 Mrd. im Jahresabschluss 2025

DJ PTA-Adhoc: EnBW Energie Baden-Württemberg AG: EnBW führt UK Offshore-Windprojekte Mona und Morgan nicht fort - Wertberichtigung von € 1,2 Mrd. im Jahresabschluss 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

EnBW Energie Baden-Württemberg AG: EnBW führt UK Offshore-Windprojekte Mona und Morgan nicht fort - Wertberichtigung von EUR 1,2 Mrd. im Jahresabschluss 2025

Karlsruhe (pta000/15.01.2026/13:00 UTC+1)

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) hat heute beschlossen, die beiden UK Offshore-Windprojekte Mona und Morgan mit einer potenziellen Gesamtleistung von drei Gigawatt nicht weiter zu verfolgen.

Primärer Anlass für diese Entscheidung ist der Nichterhalt einer staatlichen Förderung durch sog. "Contracts for Difference" in der aktuell abgeschlossenen Allokationsrunde für beide Projekte.

Weitere, nicht beinflussbare Faktoren (u.a. signifikanter Kostenanstieg in der Lieferkette, gesunkene Strompreise an den Großhandelsmärkten und höhere Zinssätze) und anhaltende Projektumsetzungsrisiken haben dazu geführt, dass die Wirtschaftlichkeit der Projekte nach EnBW-Maßstäben und Kriterien nicht mehr gegeben ist.

Die Nichtfortführung der Projekte Mona und Morgan durch die EnBW wird im Jahresabschluss 2025 in Höhe von 1,2 Milliarden Euro durch Wertberichtigung der Beteiligungen berücksichtigt. Die Sonderbelastung mindert das neutrale Ergebnis und ist nicht zahlungswirksam.

Die von EnBW für das Geschäftsjahr 2025 prognostizierte Bandbreite für das bereinigte EBITDA von 4,8 bis 5,3 Milliarden Euro bleibt daher unverändert.

EnBW veröffentlicht den Jahresabschluss 2025 am 25.03.2026.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
           Durlacher Allee 93 
           76131 Karlsruhe 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Marcel Münch 
Tel.:         +49 721 63-16102 
E-Mail:        ma.muench@enbw.com 
Website:       www.enbw.com 
ISIN(s):       DE0005220008 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768478400763 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 07:00 ET (12:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
