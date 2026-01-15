MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml hofft auf einen baldigen Besuch der US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner für Gespräche über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Der Dialog mit den Amerikanern laufe, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. "Sobald die Termine abgestimmt sind, findet dieser Besuch, hoffen wir, statt." Es sei wichtig, dass auch die russische Seite ihre Sicht auf diese Beratungen darlege. Zwischen den Amerikanern, Ukrainern und Europäern habe es viele Gespräche gegeben.

Der Sondergesandte Witkoff und US-Präsident Donald Trumps Schwiegersohn Kushner waren Anfang Dezember für ein Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin nach Moskau gereist. Damals ging es um einen US-Plan für ein Ende des seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Seitdem gab es mehrere Gespräche zwischen US-Vertretern, der Ukraine und den Europäern - unter anderem in Berlin. Moskau war an diesen Runden nicht beteiligt. Es beharrt bislang auf seinen Maximalforderungen, die auf eine Unterwerfung der Ukraine hinauslaufen./ksr/DP/mis