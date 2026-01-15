München (ots) -Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust zeigt Das Erste ein "ARD extra" um 20.15 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Jüdinnen und Juden und ihr Umgang mit zunehmendem Antisemitismus. Dazu wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Interview erwartet.Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee das nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Über eine Million Menschen, vor allem Jüdinnen und Juden, wurden dort ermordet. Auschwitz ist bis heute das Symbol des Holocaust. 81 Jahre nach der Befreiung nimmt Antisemitismus in Deutschland wieder drastisch zu: Die Meldestelle RIAS registrierte 2024 im Schnitt fast 24 antisemitische Vorfälle pro Tag - nahezu doppelt so viele wie im Vorjahr.Wie erleben Jüdinnen und Juden ihr Leben heute in Deutschland? Welche Rolle spielen Angst und der Gedanke an Auswanderung?27. Januar 2026, 20:15 UhrARD extra (BR/hr)Moderation: Christian NitscheRedaktion: Maximilian Burkhart, Peter Gerhardt, Sebastian KemnitzerAußerdem überträgt Das Erste die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus mit der anschließenden Debatte im Deutschen Bundestag am 28. Januar 2026 live im TV. Ziel ist es, den Blick des Publikums auf die Gefahren des wachsenden Antisemitismus zu lenken, dem Vergessen entgegenzuwirken und die Stimmen der Protagonistinnen und Protagonisten unmittelbar zugänglich zu machen. Unter anderem spricht die Holocaust-Überlebende Tova Friedman.Zudem gibt es in der ARD Mediathek ein begleitendes Angebot mit den Dokumentationen "Jerry Lewis - From Darkness to Light", "Verfolgt: Die sieben Leben des Dany Dattel" und "Zug ins Leben" - sowie dem Film "Führer und Verführer" ab dem 25. Januar.Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionPressesprecherinTabea WernerTel.: 089 / 558944-867E-Mail: Tabea.Werner@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6197085