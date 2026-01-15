Mainz (ots) -Teilzeitfalle, Altersarmut, Bürgergeld: Selbst mit guter Ausbildung sind viele Frauen finanziell abhängig vom Staat oder vom Partner. In der "37°"-Reportage "arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld" sprechen drei Frauen offen über ihre Lebenssituation. Der Film von Autorin Valerie Henschel ist am Dienstag, 20. Januar 2026, ab 8.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.Melanie, Gisela und Carolin kämpfen wie viele Frauen gegen das Minus auf dem Konto. Geringe Bezahlung, fehlender finanzieller Ausgleich für die sogenannte Care-Arbeit wie Kinderbetreuung, Haushalt oder Pflege, Teilzeit und Altersarmut machen ihnen den Weg aus der Finanzmisere schwer - doch sie geben nicht auf.Melanie, alleinerziehende Mutter, hat einen bescheidenen Wunsch: "Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es, einfach mal eine Nacht ohne Geldsorgen durchzuschlafen." Trotz guter Ausbildung ist sie seit Jahren abhängig von Bürgergeld, weil sie sich 145 Stunden pro Woche um ihren autistischen Sohn kümmert. Melanie, die Abitur und eine Ausbildung gemacht hat, schämt sich - für ihre Armut, ihre finanzielle Abhängigkeit vom Staat und das Gefühl abgehängt zu sein. Ein Gefühl, das sie mit Millionen Frauen teilt.Gisela muss sich beim Anblick der Tierarztrechnung erst einmal setzen. Die hohen Kosten für die Behandlung ihrer zwei geliebten Kater wird die Rentnerin nicht länger stemmen können. Dabei sind die Katzen alles, was sie hat. Mehr als 35 Jahre lang hat sie Vollzeit gearbeitet, als Erzieherin und Bürokauffrau. Doch wie bei vielen typischen "Frauenberufen" reicht die Rente hinten und vorne nicht. Ohne staatliche Aufstockung und die Lebensmittel der Tafel könnte Gisela in München nicht überleben.Carolin fragt sich, ob bei ihr die Teilzeitfalle zugeschnappt ist. Die Patchwork-Mama ist gerade mit ihrem zweiten Kind in Elternzeit, die Familienausgaben stemmt derzeit hauptsächlich ihr Mann. Aber gerade weil sie schon eine Trennung erlebt hat, will Carolin so schnell wie möglich wieder finanziell unabhängig werden. Nur wie, wenn sie verantwortlich für die Kinder ist und kaum Zeit fürs Studium bleibt? Das Dilemma: Wenn sie ihr Studium durchzieht, ist sie mindestens noch vier Jahre lang abhängig vom Ehemann. Wenn sie die dazuverdienende Teilzeitmama bleibt, entstehen Erwerbslücken, und sie wird später eine geringe Rente bekommen. Wird Carolin das Studium beenden und sich ihren Traum, eine unabhängige Landärztin zu werden, erfüllen?KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2F37grad&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C6c5ebfbf52db4678b25a08de33217346%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639004415954960679%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=UZE0rVzZgonCJElXRz3v0rJ9FlJC0dawdAhJ3tMjtlo%3D&reserved=0) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die "37°"-Reportage als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/arm-abhaengig-abgehaengt-frauen-und-geld) bereit (nach Log-in).- 37 Grad (https://www.zdf.de/37-grad-196) im ZDF-Streamingportal- 37 Grad Leben (https://www.zdf.de/37-grad-leben-108) im ZDF-StreamingportalPressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6197081