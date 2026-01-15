Seit über 20 Jahren unterstützt die Antech Academy mehr als 25.000 Tierärztinnen und Tierärzte in ganz Europa dabei, ihre klinische Expertise durch hochwertige und relevante Weiterbildung kontinuierlich zu verbessern.

Besuchen Sie den Antech-Stand J33/H28a während des Leipziger Tierärztekongresses, um mehr zu erfahren und sich für die Kurse der Antech Academy anzumelden.

Antech, ein weltweit tätiges Unternehmen für veterinärmedizinische Diagnostik, gab heute bekannt, dass die Antech Academy, eine der größten und am längsten bestehenden Plattformen für kontinuierliche veterinärmedizinische Fortbildung in Europa, stolz ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. Damit werden zwei Jahrzehnte unermüdlichen Engagements gewürdigt, Tierärztinnen und Tierärzte bei der kontinuierlichen Verbesserung ihrer klinischen Expertise durch hochwertige und relevante Weiterbildung zu unterstützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260115126416/de/

Antech Academy: 20 years of advancing continuous veterinary education in Europe

Seit über 20 Jahren setzt sich die Antech Academy dafür ein, eine wachsende Gemeinschaft von mehr als 25.000 Tierärztinnen und Tierärzten mit dem Wissen und den Fähigkeiten auszustatten, die für präzise Diagnosen und die bestmögliche Behandlung ihrer Patienten erforderlich sind.

Schwerpunktthemen

Das Curriculum der Antech Academy umfasst die wichtigsten Disziplinen, die im Praxisalltag auftreten, darunter Innere Medizin, klinische Pathologie/medizinische Biologie, Onkologie, Dermatologie, Anästhesie, Neurologie, Chirurgie, Notfall- und Intensivmedizin, Reproduktion, Infektionskrankheiten, Kardiologie, Genetik, Exoten, Augenheilkunde, Bakteriologie und mehr.

Innovative Trainingsformate in ganz Europa

Um den sich wandelnden Bedürfnissen der Tierärztinnen und Tierärzte gerecht zu werden, kombiniert die Antech Academy theoretisches Lernen mit praktischer Anwendung:

Kleingruppen-Workshops ermöglichen maximale Interaktion und gezielte technische Schulungen, die direkt in der Praxis umgesetzt werden können.

Ein schnell wachsendes digitales Angebot mit zahlreichen interaktiven Webinaren, freundlichen und ansprechenden wissenschaftlichen Veranstaltungen sowie On-Demand-E-Learning mit Zugriff auf Aufzeichnungen.

Die Kurse werden von hochqualifizierten veterinärmedizinischen Spezialisten geleitet, die ihre Expertise mit außergewöhnlicher pädagogischer Qualität weitergeben.

20 Jahre Wirkung in Deutschland, Frankreich und Belgien

Seit ihrer Gründung in Deutschland hat die Antech Academy starke Partnerschaften mit über 100 Tierärztinnen, Tierärzten und Spezialisten im ganzen Land aufgebaut.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die Trainingsprogramme Maßstäbe für Exzellenz gesetzt, wobei über 8.000 Tierärztinnen und Tierärzte von wissenschaftlichen Sitzungen, praktischen Workshops und Fortgeschrittenenkursen profitiert haben. Diese Initiativen haben die Fachkompetenz gestärkt, die diagnostischen Fähigkeiten verbessert und die Patientenversorgung im ganzen Land optimiert.

Im Jahr 2025 nahmen über 1.600 veterinärmedizinische Fachkräfte in Deutschland an Antech Academy-Kursen teil, die alle ATF-zertifiziert sind.

Über 13.000 französischsprachige Tierärztinnen und Tierärzte besuchten 2025 die Live-Webinare der Antech Academy, mit mehr als 35.000 Gesamtverbindungen im Laufe des Jahres alle geleitet von über 50 erfahrenen veterinärmedizinischen Trainern.

Antech arbeitet zudem mit führenden veterinärmedizinischen Institutionen wie der École nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA) und ULB HeLSci zusammen, um das Angebot an kontinuierlicher Weiterbildung zu entwickeln und bereitzustellen.

Jetzt bei der Antech Academy während des Leipziger Tierärztekongresses anmelden

Tierärztinnen und Tierärzte, die sich während des Leipziger Tierärztekongresses (15.-17. Januar) für Webinare oder Kurse der Antech Academy anmelden, erhalten einen exklusiven Rabatt von 25 %.

Über die Antech Academy ANTECH Diagnostics

Über Antech

Antech ist ein weltweit tätiges Unternehmen für veterinärmedizinische Diagnostik, das von seiner Leidenschaft für Innovation angetrieben wird und Tierärztinnen und Tierärzten hilft, bessere Ergebnisse für die Tiergesundheit zu erzielen. Die Produkte und Dienstleistungen von Antech umfassen ein weitreichendes Netzwerk von Versandlaboren weltweit; diagnostische Laborgeräte und Verbrauchsmaterialien für die Praxis, einschließlich Schnelltests und digitale Zytologiedienste; lokale und cloudbasierte Datendienste; Praxismanagement-Software sowie Support; veterinärmedizinische Bildgebung und Technologie; veterinärmedizinische Aus- und Weiterbildung; sowie Unterstützung durch zertifizierte Fachtierärzte. Weitere Informationen finden Sie unter antechdiagnostics.de.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260115126416/de/

Contacts:

Medienanfragen

Géraldine Varoqui

Corporate Affairs Director, Mars Science Diagnostics Europe APAC

Geraldine.Varoqui@effem.com