Der chinesische Kathodenmaterial-Anbieter Ronbay Technology hat einen Vertrag mit CATL über die Lieferung von LFP-Kathodenmaterial unterzeichnet. Außerdem investiert CATL direkt in einen weiteren LFP-Hersteller - der zeitliche Zusammenhang ist kein Zufall. Die ersten Chargen von Ronbay dürften noch zeitnah an den weltgrößten Batteriehersteller gehen, denn der Vertrag hat wohl eine Laufzeit vom ersten Quartal 2026 bis 2031. Das berichtet CN EV Post ...Den vollständigen Artikel lesen ...
