Bad Berka (ots) -Rund 400 Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte werden in diesem Jahr zum "Bad Berkaer Kardiologie-Symposium" am 16. und 17. Januar online und in Präsenz erwartet. Zum 34. Mal stellen Vorträge und Workshops aktuelle Entwicklungen bei der Diagnostik und Therapie von Herzerkrankungen dar. Dabei reicht das Spektrum von Herzklappentherapien, Herzinsuffizienz, koronarer Herzerkrankung bis zu Herzrhythmusstörungen und den Möglichkeiten der "Jungen Kardiologie". Workshops und Fallbesprechungen ergänzen das interaktive Angebot."Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen liegt uns am Herzen. Die Entwicklungen in der Herzmedizin und die steigende Anzahl von Patienten mit Herzerkrankungen benötigen den Austausch von Wissen und Erfahrungen in Bezug auf Diagnose- und Therapieinnovationen. Dabei fokussieren wir auf interdisziplinäre und interprofessionelle Weiterentwicklung. Bei letzterem sehen wir auch die großen Potenziale beim Wissen der Pflegekräfte", so Prof. Sabine Bleiziffer, Chefärztin der Klinik für Herzchirurgie. Das Programm des Symposiums bildet das Spektrum der Herzmedizin - Kardiochirurgie, Kardiologie und Internistische Intensivmedizin sowie Rhythmologie und invasive Elektrophysiologie - wider.Insgesamt 35 Referentinnen und Referenten aus Bad Berka, Jena, Magdeburg, Leipzig, Rotenburg a. d. Fulda, Bad Oeynhausen, Berlin, Goslar, Hamburg, Altenburg und Dresden. sind geladen.Das komplette Programm sowie alle Informationen finden Sie auf Tagungshomepage www.kardiologie-symposium.deDie zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.de