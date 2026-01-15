Nach einer kleineren Konsolidierungsphase steigt der Kurs der DroneShield-Aktie am Donnerstag wieder deutlich an. Auf Tradegate notiert das Papier aktuell +4,5% höher bei 2,31 €. Steht die nächste Rallye kurz bevor? Konsolidierung vorbei? Nach einer starken Aufwärtsbewegung seit den Tiefs von November und einem schwungvollen Jahresstart war die Rallye beim australischen Drohnenabwehrspezialisten zuletzt etwas ins Stocken geraten. Das dürfte sowohl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de