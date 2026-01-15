© Foto: Evan Vucci - APTrumps Vorstoß zu Kreditkarten-Zinsen schickte Bankaktien zu Wochenbeginn auf Talfahrt. Während die Angst den Markt dominiert, sehen Analysten und Händler die Kurseinbrüche nun als mögliche Einstiegschance.Die jüngste Kurskorrektur bei US-Banken und Zahlungsdienstleistern wurde durch eine politische Drohung ausgelöst. US-Präsident Donald Trump brachte eine einjährige Obergrenze für Kreditkartenzinsen von 10 Prozent ins Spiel und sorgte damit für deutliche Verluste bei Bankaktien. Titel von JPMorgan Chase, Wells Fargo und Citigroup fielen binnen weniger Tage um fünf bis sieben Prozent. Auch die Zahlungsnetzwerke Visa und Mastercard gerieten unter Druck, nachdem Trump zusätzlich den seit …Den vollständigen Artikel lesen
