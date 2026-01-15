Hinwil/Boston (ots) -- Audi Revolut F1 Team geht eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit Gillette ein und stellt die Marke als offiziellen Partner vor- Die Zusammenarbeit vereint Präzisionstechnik, Höchstleistung und wegweisende Innovation- Braun und Gillette Venus ergänzen die Partnerschaft mit Markenaktivierungen auf der globalen Bühne der Formel 1Das Audi Revolut F1 Team hat heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit Gillette, dem weltweit führenden Anbieter für Rasur- und Pflegeprodukten, bekanntgegeben und die Marke als offiziellen Partner benannt. Teil der Kooperation sind auch Braun und Gillette Venus - zwei weitere ikonische Marken aus dem Portfolio von P&G. Gemeinsam bilden sie eine Allianz, die auf Präzisionstechnik, ikonischem Design und Spitzenleistung basiert.Im Zentrum der Partnerschaft steht das gemeinsame Streben nach Präzision. Von den feinsten Toleranzen eines Formel-1-Boliden bis zur exakten Geometrie einer Rasierklinge - sowohl das Audi Revolut F1 Team als auch Gillette verfolgen kompromisslos technische Exzellenz und perfekt konstruierte Produkte in ihren jeweiligen Bereichen. Seit über einem Jahrhundert setzt Gillette Maßstäbe bei Rasur-Innovationen und prägt zugleich die Entwicklung des Sportmarketings, indem die Marke langfristige Beziehungen zu Spitzensportlern und erstklassigen Sportplattformen aufbaut. Dieses Erbe passt perfekt zu den Ambitionen des Audi Revolut F1 Teams, sich an der Spitze des Motorsports zu etablieren. Während sich das Team auf den Einstieg in die Formel 1 vorbereitet, hat Gillette sich entschieden, von Anfang an Teil dieser Reise zu sein und das Team beim Aufbau einer globalen Präsenz und einer starken, unverwechselbaren Plattform in der Königsklasse zu unterstützen.Die Partnerschaft wird durch die Einbindung von Braun zusätzlich gestärkt und vereint zwei ikonische deutsche Marken. Brauns renommierte Designtradition und die Reputation der Marke für Premiumqualität harmonieren ideal mit dem Engineering- und Performance-Ansatz des Audi Revolut F1 Teams. So entsteht eine authentische Zusammenarbeit, die auf Handwerkskunst und Innovation basiert. Die Integration von Gillette Venus bringt eine ergänzende Dimension in die Partnerschaft, indem sie ein vielfältigeres, weibliches und junges Publikum für den Sport begeistert und auf relevante Weise einbindet.Gemeinsam werden die Partner an integrierten Marketing-Maßnahmen, maßgeschneiderten Produkten und Handels-Aktivierungen sowie Fan-Erlebnissen arbeiten, die über die Rennstrecke hinausgehen und während der gesamten Saison kulturelle Highlights und immersive Erlebnisse schaffen. Gillette wird künftig auf dem Rennwagen und den Assets des Audi Revolut F1 Teams präsent sein - beginnend mit dem Team-Launch am 20. Januar in Berlin.Stefano Battiston, Chief Commercial Officer des Audi Revolut F1 Teams: "Gillette ist eine der ikonischsten Marken in der Geschichte des Sportmarketings - mit einer Tradition, die auf authentischen Verbindungen zu Fans weltweit basiert. Gillette gemeinsam mit Braun und Gillette Venus in die Welt der Formel 1 zu bringen, ist ein starkes Statement und passt perfekt zu den herausragenden globalen Partnern, die unser Team bereits unterstützen. Gillette ist eine echte Power-Marke, die unsere Überzeugung teilt, dass technische Exzellenz und gut designte Produkte Selbstvertrauen und Emotionen inspirieren können. Während wir das Audi Revolut F1 Team auf der globalen Bühne präsentieren, macht ihre Expertise in der Ansprache großer Konsumentengruppen diese Partnerschaft zu einer kraftvollen, authentischen und strategischen Zusammenarbeit, die Fan-Erlebnisse auf besondere Weise bereichern wird."Gary Coombe, CEO von Gillette: "Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit dem Audi Revolut F1 Team bekanntzugeben, während sich das Team auf den Wettbewerb an der Spitze des Motorsports vorbereitet. Wir sind inspiriert von der langfristigen Vision des Teams und begeistert, von Anfang an Teil dieser Reise zu sein. Diese Partnerschaft bietet eine starke Plattform, um die überlegene Qualität und Leistung unserer Marken Fans auf der ganzen Welt zu präsentieren. Mit Gillettes unvergleichlicher Klingentechnologie und Brauns fortschrittlicher Elektrotechnik sehen wir klare Parallelen zum Audi Revolut F1 Team und unserem gemeinsamen Streben nach kompromissloser Performance. Gemeinsam werden wir unvergessliche Medien- und Handels-Aktivierungen schaffen und Konsumenten sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke auf innovative Weise einbinden."Über das Audi Revolut F1 TeamDas Audi Revolut F1 Team ist das offizielle Werksteam von Audi, das 2026 erstmals in die FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft einsteigt. Dieses Projekt, bei dem Audi ein eigenes Hybridsystem ("Power Unit") in Deutschland entwickelt, verkörpert die Philosophie "Vorsprung durch Technik" in ihrer höchsten Form und steht für das langfristige Engagement, an der Spitze des Motorsports anzutreten - mit dem klaren Ziel, bis 2030 um Weltmeisterschaften zu kämpfen.Das Audi Revolut F1 Team ist an drei Standorten vertreten: Die Power Unit wird von der Audi Formula Racing GmbH im Audi Competence Center Motorsport in Neuburg (Deutschland) entwickelt; das Chassis entsteht und die Rennoperationen werden in den hochmodernen Einrichtungen der Audi Motorsport AG in Hinwil (Schweiz) gesteuert; zusätzlich bietet das Audi Motorsport Technology Centre UK in Bicester (Großbritannien) einen Standort im Herzen des "Motorsport Valley" mit direktem Zugang zu Top-F1-Talenten und strategischen Partnern. Diese integrierte Struktur ermöglicht vollständige Kontrolle über das Projekt und verankert eine Kultur der Präzision, Innovation und kompromisslosen Performance.Der Einstieg von Audi ist strategisch auf die neuen Formel-1-Regularien abgestimmt, die eine stärkere Elektrifizierung vorsehen: Der elektrische Anteil des Hybridsystems steigt auf fast 50 %, zudem werden 100 % nachhaltige Kraftstoffe eingeführt. Der Eintritt in die Formel 1 - eine der bedeutendsten Plattformen weltweit - dient als Hightech-Katalysator für die gesamte Marke Audi. Er bietet eine globale Bühne, um technologische Führungsrolle zu demonstrieren und neue, vielfältige Zielgruppen anzusprechen, indem kulturelle Impulse gesetzt werden, die weit über die Rennstrecke hinaus wirken.Über GilletteSeit mehr als 120 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung - und verbessert so das Leben von über 800 Millionen Verbrauchern auf der ganzen Welt. Von der Rasur und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette eine Vielzahl von Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege, Aftershaves. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten zu Gillette finden sich unter www.gillette.de.Über BraunBraun, eine Tochtergesellschaft von Procter & Gamble, wurde 1921 in Deutschland gegründet und entwickelt sowie produziert eine Vielzahl von Haushaltsgeräten, die technische Innovation, zuverlässige Qualität und unverwechselbares Design vereinen. Das Sortiment reicht von Elektrorasierern und Beauty-Produkten bis hin zu Haushaltsgeräten, Uhren und Lautsprechern. Braun-Produkte sind weltweit erhältlich. Besuchen Sie www.braun.de für aktuelle Informationen und Details zur Marke.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ariel, Antikal, Braun, blend-a-dent, Clearblue, Dash, Fairy, Febreze, Gillette,Head & Shoulders, Herbal Essences, Lenor, Meister Proper, Olay, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene Pro-V,Persona, Swiffer und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Markenfinden Sie unter www.pg.com und www.x.com/PGDeutschland.Pressekontakt:Audi Revolut F1 TeamVanessa RoettgerBrand Communications, Audi Revolut F1 Team+41 79 75 75 285vanessa.roettger@audif1.comwww.audif1.comProcter & GambleNina Knecht-SicenicaDirector Communications Grooming DACHSulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.Tel.: +49 (0)6196 898760E-Mail: knecht.n@pg.comOriginal-Content von: Gillette Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35513/6197161