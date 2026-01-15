Richemont überrascht mit starkem Schmuck- und Uhrenwachstum sowie Schwung aus Amerika und Japan. Die Deutsche Bank bleibt bei ihrer Kaufempfehlung und sieht zweistelliges Kurspotenzial. Richemont hat im dritten Quartal besser geliefert als viele Anleger nach dem Vorjahresvergleich erwartet hatten - und bekommt Rückenwind von der Deutschen Bank. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung und lassen das Kursziel bei 195 Schweizer Franken. Zum Schlusskurs von 174,80 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de