Fondsmanager, Vermögensverwalter und Vorstände von Beteiligungsgesellschaften sind immer nah am Markt. DER AKTIONÄR fragte daher nach, welche Small und Mid Caps Caps die Börsenprofis für das Jahr 2026 auf ihrer Watchlist haben. Die Aktien, die von den vier Investmentprofis für 2025 ins Rennen geschickt wurden, haben mit nur einer Ausnahme eine positive Performance erzielt. Den viel zitierten Vogel abgeschossen hat Michael Kollenda von Salutaris Capital: Mit Alzchem (+161 Prozent), IBU-tec (+187 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär