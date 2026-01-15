BÖRSE AKTUELL: TSMC treibt Tech-Aktien an; Bankergebnisse im Hintergrund

Die Börse Aktuell zeigt sich zum Start der zweiten Handelsphase in Europa weiterhin uneinheitlich. Während der Euro Stoxx 50 um 0,54% zulegt, notiert der DAX 0,2% schwächer und der französische CAC40 verliert 0,36%. Besser entwickelt sich der britische FTSE100, der aktuell 0,45% im Plus liegt.

Börse News: Nasdaq-Futures drehen nach KI-Impuls ins Plus

An den US-Märkten liefern die Nasdaq-Futures wichtige Börse News: Nach drei Verlusttagen in Folge gelingt eine Erholung, nachdem der Kurs an der 30-Tage-EMA Unterstützung fand. Rückenwind kommt von neuem Optimismus rund um Künstliche Intelligenz (KI) - ausgelöst durch Rekordergebnisse des Halbleitergiganten TSMC.

Geopolitik und Öl: Entspannungssignale belasten Rohöl

Weitere Börse News kommen von der geopolitischen Seite. Die Stimmung verbessert sich, nachdem US-Präsident Donald Trump Iran laut Aussagen des iranischen Botschafters in Pakistan signalisiert haben soll, keinen Krieg zu wollen und keinen Angriff zu starten. Gleichzeitig habe er Teheran aufgefordert, keine US-Vermögenswerte anzugreifen. Infolge dieser Signale zeigt sich Rohöl heute schwächer, da die Sorgen über mögliche Störungen im globalen Verteilungs- und Transportsektor nachlassen.

Richemont überrascht mit starken Zahlen

Im europäischen Einzelwertesegment sorgt Richemont (CFR.CH) für positive Akzente. Der Schweizer Luxusgüterkonzern (u. a. Cartier, Van Cleef - Arpels, IWC, Jaeger-LeCoultre und Vacheron Constantin) hat mit besseren Ergebnissen für den Zeitraum September bis Dezember 2025 die Erwartungen übertroffen und damit seine starke Marktposition erneut unterstrichen...

