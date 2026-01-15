Wien (ots) -Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht das Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien, eine Rektorin / einen Rektor, die bzw. der die akademische Leitung des Instituts übernimmt und dessen strategische Weiterentwicklung maßgeblich gestaltet.Über das IWMDas IWM ist ein interdisziplinäres Institute for Advanced Study in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Es versteht sich als Ort des intellektuellen Austauschs zwischen verschiedenen Regionen der Welt, zwischen Disziplinen sowie zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. In seiner Arbeit fördert das IWM exzellente Forschung, internationale Vernetzung und die Auseinandersetzung mit zentralen gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Fragen unserer Zeit. Zugleich beteiligt es sich aktiv an öffentlichen Debatten und trägt wissenschaftliche Perspektiven über die Grenzen der akademischen Welt hinaus.AufgabenDie Rektorin bzw. der Rektor trägt die Gesamtverantwortung für die akademische Ausrichtung des Instituts und ist maßgeblich für dessen strategische Weiterentwicklung verantwortlich. Zu den zentralen Aufgaben zählen insbesondere die Entwicklung und Umsetzung einer tragfähigen Zukunftsvision, die kontinuierliche Pflege und Schärfung des Institutsprofils sowie die Initiierung neuer Forschungsvorhaben. Darüber hinaus obliegt ihr bzw. ihm die Aufsicht über die akademischen und weiteren Programme des Instituts, der Ausbau und die Pflege nationaler und internationaler Partnerschaften sowie die Repräsentation des Instituts in der Öffentlichkeit und gegenüber Fördergebern, privaten Stiftungen, Medien und Kooperationspartnern. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben arbeitet die Rektorin bzw. der Rektor eng und vertrauensvoll mit dem Collegium des Instituts sowie mit der Geschäftsführung zusammen.AnforderungsprofilGesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit mit strategischem Weitblick und ausgeprägter Führungskompetenz, die über einen überzeugenden Forschungsausweis in den Sozial- oder Geisteswissenschaften oder angrenzenden Bereichen verfügt. Erwartet werden fundierte Erfahrungen in der Leitung akademischer Institutionen, Forschungseinrichtungen oder vergleichbarer Organisationen sowie nachgewiesene Kompetenz in strategischer Planung, Organisationsentwicklung und Fundraising. Die Bewerberin bzw. der Bewerber sollte ausgewiesene Erfahrung im Aufbau und in der Pflege tragfähiger Partnerschaften mitbringen, über ein belastbares Netzwerk in Wissenschaft, Kultur und darüber hinaus verfügen und in der Lage sein, dieses gezielt im Interesse des Instituts weiterzuentwickeln. Ebenso wird die Fähigkeit vorausgesetzt, das Institut als eigenständige und einflussreiche Stimme in aktuellen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Debatten zu positionieren, verbunden mit hohen kommunikativen Fähigkeiten. Ein klares Bekenntnis zur akademischen Freiheit, zur Pluralität des Denkens und zu einem offenen intellektuellen Austausch rundet das gesuchte Profil ab.KonditionenDas Institut ist ein gemeinnütziger Verein und wird vom Vorstand und dem Collegium getragen. In diesem Rahmen wird die Rektorin / der Rektor vom Vorstand bestellt und führt den Vorsitz im Collegium. Die erfolgreiche Kandidatin / der erfolgreiche Kandidat erhält einen Vollzeitanstellungsvertrag nach österreichischem Arbeitsrecht für eine befristete Amtszeit von fünf Jahren mit Verlängerungsmöglichkeit. Das Institut bietet ein international wettbewerbsfähiges Vergütungspaket, das den Qualifikationen der Kandidatin/des Kandidaten sowie den Anforderungen der Position entspricht. Der bevorzugte Dienstantritt ist 2026.Bewerbungen sind elektronisch zuhanden von Prof. Timothy Snyder an rectorsearch@iwm.at bis spätestens 30. April 2026 zu richten und sollten folgende Unterlagen enthalten:- einen ausführlichen Lebenslauf- ein Motivationsschreiben, in dem das Interesse an der Position dargelegt wird- ein Konzeptpapier zur zukünftigen Ausrichtung des IWMEingehende Bewerbungen werden fortlaufend ausgewertet; eine Entscheidung vor Ablauf der Frist ist möglich.GleichstellungDas Institut strebt Vielfalt und Chancengleichheit an und begrüßt Bewerbungen qualifizierter Personen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, Religion oder sexueller Identität.Pressekontakt:Institut für die Wissenschaften vom MenschenGuido GamberaTelefon: +43131358114E-Mail: gambera@iwm.atWebsite: https://www.iwm.atOriginal-Content von: Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174464/6197207