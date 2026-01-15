Die AppLovin-Aktie stürzte am Mittwoch um fast -8% ab und kann sich auch am heutigen Donnerstag kaum von ihrem Vortagesverlust erholen. Was sorgte für schlechte Stimmung bei Anlegern und sollte man das Papier des Werbetechnologiespezialisten nun meiden? Eine bullische Bank An manchen Tagen ist die Börse schwer zu verstehen. Die Analysten der bekannten Investmentbank Evercore ISI empfehlen die AppLovin-Aktie zur Wochenmitte mit einem Kursziel von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de