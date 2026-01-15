EQS-News: MediCapture Inc.
Medizinische KI leicht gemacht - vom Labor zur realen Ausbildung und praktischen Anwendung
CHEROKEE, Texas, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- MediCapture Inc., ein weltweit führender Anbieter von medizinischen Bildgebungssystemen, gab heute die Einführung von aiScope bekannt, einer Software, die Vision-KI-Modelle in Echtzeit lokal auf den MTRs von MediCapture und ausgewählten MVR -Bildgebungssystemen ausführt. Der erste Einsatz von aiScope wird in der Veterinärmedizin erfolgen.
Die Technologie wird live auf der VMX 2026 in Orlando, Florida, vorgestellt und läuft auf MediCaptures VUEES University Edition und auf tragbaren VUEES Mobility-Plattformen. (Abkürzung für Veterinary Ultrasound and Endoscopy Education Systems, dt. Veterinärmedizinische Ultraschall- und Endoskopie-Ausbildungssysteme).
"Durch die Einbettung von KI-Vision am Point of Care löst aiScope das seit langem bestehende "Last-Mile-Problem", das die Verwendung vieler Forschungs-KI-Modelle in realen klinischen und Lehrumgebungen verhindert hat", sagt Bernd Jotzat, Senior Product Manager bei MediCapture.
Mithilfe benutzerdefinierter Modelle analysiert aiScope die aufgenommenen Bilder und generiert automatisch Begrenzungsrahmen und Beschriftungen. Zukünftige Updates werden automatische Annotationen und vorab annotierte Exporte hinzufügen, wodurch sich der Zeitaufwand für die manuelle Überprüfung und Beschriftung verringert.
Michael Bishop, Präsident und CEO von MediCapture, erklärte die Entscheidung des Unternehmens, im Bereich der Veterinärmedizin zu beginnen:
Verfügbarkeit
