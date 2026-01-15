Der Anbieter WERTGRUND hat mitgeteilt, seinen offenen Immobilienfonds "WERTGRUND WohnSelect D" mit Wirkung zum 15.01.2026 vorübergehend zu schließen. Die Maßnahme diene dem Schutz aller Anleger. Die Aussetzung der Anteilsrücknahme ist gesetzlich bis zu drei Jahre lang möglich. Die WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat bekannt gegeben, die Rücknahme von Anteilen des offenen Immobilienfonds "WERTGRUND WohnSelect D" mit Wirkung zum 15.01.2026 (Cut-off 12.00 Uhr) vorübergehend auszusetzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
