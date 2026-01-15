Bitcoin vor massiver Rallye? Experten optimistisch - Bitcoin Hyper Presale zieht stark an

Bitcoin zeigt sich Mitte Januar 2026 wieder in starker Verfassung und notiert bei 96.890 US-Dollar. Nach einer wochenlangen Konsolidierung zwischen 85.000 und 100.000 US-Dollar gelang den Bullen der nachhaltige Ausbruch über 90.000 US-Dollar. Seit dem 12. Januar kehren nun deutliche Kapitalzuflüsse in die Bitcoin-Spot-ETFs zurück - ein Signal, das viele als Wendepunkt interpretieren. Besonders BlackRocks IBIT-ETF sticht heraus und zieht mit 648,4 Millionen US-Dollar den Löwenanteil der Zuflüsse auf sich.

ETFs drehen ins Positive - höchste Zuflüsse seit Monaten

Nach massiven Abflüssen Ende 2025 und Anfang Januar verzeichnen die Bitcoin-Spot-ETFs seit dem 12. Januar wieder Nettozuflüsse. Am 13. Januar flossen 753,8 Millionen US-Dollar zu, gefolgt von 840,6 Millionen US-Dollar am Folgetag. Insgesamt summierten sich die Zuflüsse damit auf über 840 Millionen US-Dollar innerhalb weniger Tage - ein deutliches Umdenken der Investoren.

BlackRocks IBIT-ETF steht im Zentrum dieser Entwicklung und verbuchte allein 648,4 Millionen US-Dollar an einem Tag. Damit hat sich der Fonds als dominierender Bitcoin-ETF etabliert und nimmt mehr Kapital auf als alle anderen Produkte zusammen. Die Zuflüsse spiegeln ein wachsendes Vertrauen institutioneller Anleger wider, die Bitcoin nach dem Retest der 90.000-Dollar-Marke wieder als attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis bewerten.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Lösung zieht starkes Kapital an

Während die ETF-Zuflüsse Bitcoin wieder in den Fokus rücken, gewinnt ein Projekt an Dynamik, das Bitcoin über die reine Wertaufbewahrung hinaus nutzbar machen will. Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Architektur, die die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit der Skalierbarkeit der Solana Virtual Machine verbindet. Das ermöglicht schnelle, kostengünstige Transaktionen und eröffnet Anwendungsfelder wie DeFi, Smart Contracts und NFTs.

Der Presale hat bereits fast 31 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der aktuelle Tokenpreis liegt bei 0,013585 US-Dollar, die nächste Preiserhöhung steht unmittelbar bevor.

