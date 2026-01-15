Bitcoin vor massivem Kurssprung? Experten sehen starkes Aufwärtspotenzial

Bitcoin hat zuletzt Gold underperformt, doch genau diese Divergenz wird von Analysten als Vorbote einer potenziell starken Rallye interpretiert. Die langfristige Korrelation zwischen beiden Assets ist überraschend schwach, was Bitcoin als eigenständigen Renditefaktor positioniert. Experten wie Matt Hougan von Bitwise sehen darin eine strategische Chance, da Bitcoin nicht nur als digitales Gold dient, sondern zusätzliche Diversifikationseffekte bietet. Globale geldpolitische Lockerungen und steigende Liquidität gelten als zentrale Treiber für 2026.

Korrelation und Geldpolitik als Rallye-Katalysatoren

Während Gold in den vergangenen Monaten stark performte, blieb Bitcoin zurück - eine Entwicklung, die Matt Hougan als unterbewertete Gelegenheit bewertet. Die schwache langfristige Korrelation zwischen beiden Assetklassen ermöglicht es, Bitcoin als eigenständigen Renditebringer einzusetzen, ohne die typischen Klumpenrisiken klassischer Rohstoffinvestments einzugehen. Historisch florieren Kryptowährungen besonders in Phasen hoher Marktliquidität, was durch das Ende restriktiver Notenbankpolitik und weltweite Lockerungstendenzen begünstigt wird.

Hougan prognostiziert in diesem Szenario einen vorläufigen Höhepunkt im März mit Kursen bis zu 144.000 US-Dollar. Die Rotation aus überhitzten Goldmärkten in unterbewertete Technologiewerte könnte Bitcoin dabei zusätzlichen Schub verleihen. Bernstein teilt eine ähnlich optimistische Haltung und erwartet für 2026 einen Anstieg auf 150.000 US-Dollar, gefolgt von 200.000 US-Dollar im Folgejahr - ein Potenzial von rund 120 Prozent vom aktuellen Niveau.

