Bitcoin vor massiver Rallye: Experten sehen starkes Potenzial - Layer-2-Projekt im Fokus

Bitcoin hat am Dienstag erneut zugelegt und notiert knapp unter der Marke von 97.000 US-Dollar. Diese Entwicklung weckt bei vielen Anlegern neue Hoffnung auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Mehrere prominente Stimmen äußern sich derzeit deutlich bullisch und sehen eine Rallye unmittelbar bevorstehen. Im Mittelpunkt stehen dabei niedrige Leverage-Quoten, die bereits kleine Positionsaufbauten stark bewegen können, sowie die Erwartung einer Rückkehr der Markteuphorie.

Tom Lee erwartet bald neuen Höchststand

Der bekannte Analyst Tom Lee hat sich in einem CNBC-Interview erneut optimistisch gezeigt und eine deutliche Rallye bei Bitcoin in Aussicht gestellt. Er verweist darauf, dass die aktuell niedrigen Leverage-Quoten im Markt eine schnelle Kursreaktion auf neue Käufe wahrscheinlich machen. Lee geht davon aus, dass die Euphorie nach den massiven Liquidationen im Oktober zurückkehrt und Bitcoin bis Ende Januar 2026 ein neues Allzeithoch erreichen könnte.

Bereits zuvor hatte Lee betont, dass Bitcoin seinen Höchststand noch nicht erreicht habe. Er korrigierte frühere Erwartungen und sieht nun Potenzial für weitere Kurssteigerungen bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen. Die Kombination aus technischen Voraussetzungen und wieder steigender Risikobereitschaft bildet nach seiner Einschätzung die Grundlage für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung.

Bitcoin Hyper Presale: Hohes Interesse an Layer-2-Lösung

Während Experten eine Rallye bei Bitcoin prognostizieren, rückt ein Projekt in den Fokus, das Bitcoin über die reine Wertaufbewahrung hinaus nutzbar machen will. Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Architektur, die Funktionen wie Staking und Lending auf Bitcoin ermöglicht und dabei die Solana Virtual Machine integriert. Der Presale hat bereits fast 31 Millionen US-Dollar eingesammelt, was auf starkes Interesse hinweist.

Der native Token des Projekts steht im Zentrum und wird für Gebühren sowie weitere Netzwerkfunktionen benötigt. Die nächste Preiserhöhung im Vorverkauf steht unmittelbar bevor.

