Dash verdoppelt in einer Woche: Short Squeeze, Privacy-Revival und echte Adoption treiben die Rallye

Dash (DASH) hat Mitte Januar 2026 eine der stärksten Wochen unter den etablierten Altcoins hingelegt und in der Spitze seinen Kurs verdoppelt. Die Bewegung ist nicht allein auf allgemeinen Markthype zurückzuführen, sondern resultiert aus einer Kombination technischer Signale, aggressiver Derivate-Positionierung und einem wiedererstarkten Privacy-Narrativ. Parallel zu einem freundlicheren Kryptoumfeld, in dem Bitcoin Stärke zeigt und Risikokapital in Altcoins rotiert, stellt sich die Frage, ob Dash die neuen Niveaus halten kann oder ob es sich um einen temporären Squeeze handelt.

Short Squeeze und technische Dynamik als Haupttreiber

Der kurzfristige Motor der Rallye war höchstwahrscheinlich ein klassischer Short Squeeze. Dash überwand nach langer Seitwärtsphase zentrale gleitende Durchschnitte und erwischte damit zahlreiche Short-Positionen auf dem falschen Fuß. Innerhalb von 24 Stunden wurden deutlich mehr Shorts liquidiert als Longs - unter anderem rund 4,9 Millionen US-Dollar Shorts gegenüber 1,74 Millionen US-Dollar Longs -, während das Derivate-Handelsvolumen explosionsartig anstieg. Solche Bewegungen beschleunigen sich oft selbst: Steigende Kurse zwingen Short-Trader zum Rückkauf, was den Preis weiter antreibt.

Zusätzlich profitierte Dash von einer Rotation in den Privacy-Coin-Sektor. Mit seiner optionalen PrivateSend-Funktion wird Dash regelmäßig in diese Kategorie eingeordnet, und sobald Privatsphäre wieder stärker diskutiert wird, fließt Kapital gebündelt in den Bereich. Parallel dazu stieg die Spot- und Gesamtliquidität sichtbar an, was die technische Ausgangslage weiter konstruktiv erscheinen lässt.

