Goldman Sachs hat am Donnerstag vorbörslich starke Zahlen für das vierte Quartal 2025 vorgelegt. Die US-Investmentbank profitierte von einem kräftigen Anstieg im Aktienhandel und einer Belebung des Investmentbankings.Der auf Aktionäre entfallende Gewinn lag bei 4,4 Milliarden Dollar - zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie erreichte 14,01 Dollar und lag deutlich über den Markterwartungen von 11,67 Dollar je Aktie. Im Gesamtjahr 2025 stieg der Überschuss um über 20 Prozent auf 16,3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
