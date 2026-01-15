Vaduz (ots) -Der Landtag des Fürstentums Liechtenstein hat in seiner Sitzung vom 15. Januar 2026 Sylvia Pedrazzini zur stellvertretenden Regierungsrätin gewählt. Im Anschluss an die Wahl wurde sie gemäss den verfassungsrechtlichen Bestimmungen vereidigt.Mit der Vereidigung übernimmt Sylvia Pedrazzini die Stellvertretung von Sabine Monauni. In dieser Funktion unterstützt sie die Regierungschefin-Stellvertreterin bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und trägt zu einer kontinuierlichen und verlässlichen Regierungsarbeit bei.Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni erklärt zur Wahl und Vereidigung:"Ich freue mich sehr über die Wahl von Sylvia Pedrazzini als stellvertretende Regierungsrätin. Sie bringt grosse politische Erfahrung mit und engagierte sich als Gemeinderätin und Vize-Vorsteherin Eschen-Nendeln während vielen Jahren für das Gemeinwesen. Ich bin überzeugt, dass sie diese Aufgabe verantwortungsbewusst und mit der notwendigen Umsicht wahrnehmen wird."Sylvia Pedrazzini bringt langjährige Erfahrung aus politischen und institutionellen Funktionen auf kommunaler, nationaler und internationaler Ebene mit. Ihr Engagement war dabei stets geprägt von einem breiten Verständnis für gesellschaftliche Zusammenhänge. In verschiedenen Gremien setzte sie sich insbesondere mit Fragen der nachhaltigen Entwicklung, der Weiterentwicklung der öffentlichen Verwaltung sowie der Zusammenarbeit über staatliche Ebenen hinweg auseinander. Ein besonderes Anliegen ist ihr zudem die Förderung von Kultur und kulturellem Austausch als wichtiger Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.Das Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur begrüsst die Wahl und Vereidigung von Sylvia Pedrazzini und wünscht ihr für ihre Tätigkeit als stellvertretende Regierungsrätin viel Erfolg.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, Generalsekretär+4232366039thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100937819