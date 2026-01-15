Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 03

Die Administration untersagt Finanzinvestoren den Aufbau von größeren Positionen in Einfamilienhäusern. Unterbunden werden damit die Spekulation und die mögliche Gefahr von Preistreibereien. Was ist die Folge?Die bekannten Namen D.R. HORTON und LENNAR rücken wir in den Vordergrund, auch PULTE GROUP gehört dazu. Die Unterschiede sind erheblich, weil das Flächenland USA sehr differenzierte Markttrends begünstigt. Erkennbar ist:Die Preise und die Verhältnisse Angebot zu Nachfrage dürften sich normalisieren, obwohl der Marktanteil dieser Investoren bislang nur auf etwa 5 bis 6 % geschätzt wird. Aber: Die Stabilisierung des Immobilienmarkts ist ein wichtiger Träger der Gesamtkonjunktur mit einem Gewicht von knapp 20 % der Wirtschaftsleistung. Eine Reduzierung der Zinsen wäre die zweite Stütze. Wie die Fed mithin auf diese neue Gesetzeslage reagiert, ist noch offen. 3 bis 4 Zinsschritte à 0,25 % gelten als Richtlinie für dieses Jahr. Immobilienaktien sind damit brauchbare Investments mit solidem Trend.