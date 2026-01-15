Hamburg (ots) -- Gstaad, St. Moritz und Aspen führen die Liste der weltweit begehrtesten Standorte für Skiimmobilien an- Vermögenserhalt und Lifestyle stehen im Fokus der Käuferschaft- Angebotsknappheit treibt die Immobilienpreise in den weltweit exklusivsten Skigebieten weiter anEngel & Völkers präsentiert im diesjährigen Ski-Ranking die fünf exklusivsten Skistandorte weltweit. Laut aktueller Erhebung des global agierenden Immobiliendienstleisters sind die exklusivsten Skiimmobilien derzeit in den Schweizer Alpen zu finden: Gstaad im Saanenland führt das Ranking als Standort mit den höchsten Immobilienpreisen an, gefolgt vom Nobelskiort St. Moritz in Graubünden. Platz drei belegt Aspen im US-Bundesstaat Colorado, das damit die exklusivste Skiregion in den Rocky Mountains darstellt. Auch das benachbarte Vail sowie Park City in Utah gehören zu den fünf begehrtesten Winterdestinationen weltweit. "Immobilien in den traditionellen Premiummärkten der Schweizer Alpen bleiben dank ihrer erwiesenen und langfristig sehr attraktiven Wertentwicklung äußerst gefragte Investitionsobjekte für vermögende Privatpersonen", erklärt Marie di Carlo, Lizenzpartnerin bei Engel & Völkers Gstaad. Auch der US-amerikanische Markt für Skiimmobilien zeigt sich sehr stark bei langfristigen Kapitalgewinnen, wesentlich angetrieben durch aktuelle Lifestyletrends von High-Net-Worth-Individuals (HNWIs): Zu den entscheidenden Investitionsfaktoren zählen dabei häufig Ausstattungsmerkmale, die einen eher wellnessorientierten Lebensstil ermöglichen, wie etwa der unkomplizierte Zugang zur Natur. "US-Käufer schätzen nicht nur die hervorragenden Skibedingungen mit verlässlicher Pulverschnee-Garantie, sondern auch die hohe Dienstleistungsqualität und die bequeme, ganzjährige Erreichbarkeit der Top-Destinationen. Orte wie Aspen oder Park City bieten abseits der Skipisten vielseitige hervorragende Freizeitmöglichkeiten sowie eine gehobene Gastronomie- und Kulturszene", ergänzt Paul Benson, Lizenzpartner von mehr als 40 Engel & Völkers Standorten in Kalifornien, Arizona, Colorado, Idaho, Nevada, Utah und Washington.Platz 1: Gstaad, Saanen, SchweizDie Immobiliennachfrage in Gstaad übersteigt das Angebot seit Jahren deutlich. Die Attraktivität des Marktes bleibt hoch, insbesondere für generationenübergreifenden Vermögensaufbau und langfristiges Wertsteigerungspotenzial. Viele Objekte werden über Generationen hinweg gehalten und häufig über Family Offices verwaltet. Zudem bestimmen regulatorische Vorgaben wie die sogenannte Lex Weber, die maßgeblich den Immobilienerwerb durch internationale Käufer beschränkt, das lokale Marktgeschehen. In Spitzenlagen erreichen Top-Immobilien Preise von über 85.000 Euro (70.000 Schweizer Franken) pro Quadratmeter.Platz 2: St. Moritz, Graubünden, SchweizDie Nachfrage nach Immobilien in begehrten Hochlagen in St. Moritz ist anhaltend stark und führt bei begrenztem Angebot zu einem weiter steigenden Preisniveau, was auch hier Immobilieninvestitionen für den generationenübergreifenden Vermögensaufbau und langfristige Wertsteigerungen begünstigt. Der lokale Immobilienmarkt ist durch Sicherheit, Stabilität und Diskretion charakterisiert, was das Interesse internationaler Käufer anhaltend hochhält. Die Spitzenpreise für erstklassige Chalets betragen hier 75.000 Euro (80.000 Schweizer Franken) pro Quadratmeter.Platz 3: Aspen, Colorado, USAIm US-amerikanischen Nobelskiort Aspen betragen die Preise für Immobilien in Bestlagen bis zu 73.000 Euro (60.000 US-Dollar) pro Quadratmeter. Neben den erstklassigen Schneebedingungen, dem berühmten "Champagne Powder", zieht vor allem die Infrastruktur mit Zugang zur privaten Luftfahrt, Conciergeservices und einem breiten Angebot an kulinarischen und wellnessorientierten Einrichtungen eine sehr vermögende internationale Käuferschaft an. Der Immobilienmarkt ist seit Jahren von Knappheit geprägt: Strenge Bauvorschriften und begrenzte Entwicklungsmöglichkeiten tragen ebenfalls zu einem dauerhaft hohen Preisniveau bei.Platz 4: Vail, Colorado, USAMit Preisen von bis zu 49.000 Euro (57.000 US-Dollar) pro Quadratmeter zählt auch Vail zu den Top-Destinationen für Skiobjekte weltweit. Als modernes Resort im europäischen Alpenstil zieht es internationale Käufergruppen an und bietet eine vielfältige Gastronomie- und Kulturszene. Vor allem Immobilien im Luxus- und Premiumsegment zeichnen sich durch attraktive Wertzuwächse aus, getrieben durch die Vielfalt an Lifestyleangeboten und ein sehr begrenztes Angebot. Vor allem für erstklassig gelegene, hochwertig ausgestattete Häuser mit Pistennähe und unverbauter Aussicht bleibt die Nachfrage anhaltend hoch.Platz 5: Park City, Utah, USAEin aufstrebender Standort für exklusive Skiimmobilien ist Park City im Bundesstaat Utah. Hier betragen die Preise derzeit bis zu 43.000 Euro (50.000 US-Dollar) pro Quadratmeter. Die Bergstadt mit Wild-West-Charme liegt im größten zusammenhängenden Skigebiet der USA und ist durch ein lebendiges Stadtbild mit zahlreichen Boutiquen, Cafés, Restaurants, Bars und Kunstgalerien geprägt. Der Nachfragefokus liegt hier insbesondere auf Objekten mit direktem Pistenzugang und Bergblick.Ausblick: Knappes Angebot sorgt weiterhin für stabile Preise auf hohem NiveauEngel & Völkers rechnet für dieses Jahr mit einer weiterhin positiven Entwicklung der Immobilienpreise in den exklusivsten Skigebieten weltweit. Vor allem langfristiger Vermögenserhalt sowie Lifestylefaktoren prägen dabei die Kaufentscheidungen der vermögenden internationalen Käuferschaft. Vielerorts beeinflussen strenge Bauvorschriften sowie lokal geltende Erwerbsbeschränkungen für ausländische Interessenten die Märkte und sorgen für einen anhaltenden Nachfrageüberhang, was weiteres Preiswachstum zur Folge hat. In der Schweiz werden weiterhin vor allem Vermögenserhalt und Diskretion die Nachfrage bestimmen: Hier sollten sich ausländische Käufer der geltenden Erwerbsbeschränkungen bewusst sein, die je nach Kanton variieren und je nach Standort erhebliche Auswirkungen auf die Immobilienmärkte haben können. In den USA hingegen werden weiterhin Lifestylefaktoren sowie eine erstklassige Infrastruktur die Wahl der Skiimmobilie dominieren.Über Engel & Völkers: Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Premium-Segment. Zudem ist Engel & Völkers in der Vermarktung von Yachten und Jets tätig. Seit 1977 legt das Unternehmen höchste Priorität auf die Wünsche und Bedürfnisse privater als auch institutioneller Kund:innen und entwickelt das Serviceangebot rund um die Immobilie stetig weiter. Verkauf und Vermietung, aber auch die Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment, gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.500 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Engel & Völkers ist aktuell mit eigenen und lizenzierten Standorten in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. 