Berlin (ots) -Der Radio Advertising Summit geht in die nächste Runde: Unter dem Motto AUDIOPHORISCH - Gehört. Gefühlt. Gekauft. kommen am 23. April 2026 Entscheider:innen und Macher:innen aus Werbung, Medien und Marketing in Köln zusammen. Im Fokus steht die Frage, wie Kaufentscheidungen entlang der Customer Journey entstehen und welche zentrale Rolle Audio dabei spielt.Marketing und Medien stehen vor tiefgreifenden Veränderungen: Neue Technologien, künstliche Intelligenz und eine stetig wachsende Kanalvielfalt verändern Konsumverhalten und Entscheidungsprozesse. Der Radio Advertising Summit 2026 greift diese Entwicklung auf und beleuchtet, welche Touchpoints entlang der Customer Journey künftig relevant sind und wie Audio zur wirksamen Markenverankerung beitragen kann. Dabei stehen Konsumentenbedürfnisse, Vertrauen, Nähe und Emotionalität ebenso im Fokus wie die Frage, wie Wirkung in einer zunehmend digitalisierten Welt entsteht.Plattform für Orientierung, Austausch und InspirationMit rund 1.000 Teilnehmenden, einem hochkarätig besetzten Bühnenprogramm und viel Raum für Dialog bietet der Radio Advertising Summit auch 2026 eine einzigartige Plattform für Orientierung, Inspiration und Vernetzung innerhalb der Audio- und Werbebranche. In Keynotes, Talks, Panels und Best Practices beleuchtet der Kongress, welche Impulse Marketing und Medien setzen müssen, um wirksam auf die veränderte Customer Journey zu reagieren und wie Audio dabei seine besonderen Stärken ausspielt: Nähe, Vertrauen und Reichweite.Erste Programm-HighlightsDen inhaltlichen Auftakt bildet die Keynote von Anders Indset, einem der international führenden Wirtschaftsphilosophen und Bestsellerautoren. In seiner Zukunfts-Keynote schlägt Indset die Brücke zwischen Mensch und Maschine und zeigt auf, wie KI, neue Technologien und Medien Entscheidungsverhalten verändern. Komplexität versteht er dabei nicht als Bedrohung, sondern als Einladung zu Tiefe, neuem Denken und verantwortungsvollem Handeln.In einer gemeinsamen zweiten Keynote beleuchten Caroline Grauel, Gründerin von MINDING LUXURY und Expertin für Neuroscience, Künstliche Intelligenz und Konsumentenverhalten, und Sebastian Krüger, Advisory Board der Quintus Studios / Manager und Strategieberater für digitale Transformation und KI, das Zusammenspiel von Kaufimpulsen, Mediennutzung und Technologie aus zwei Blickwinkeln. Zentral ist die Frage, welche Touchpoints entlang der Customer Journey heute und künftig den größten Einfluss auf Konsumentscheidungen haben und wie Audio gezielt als wirkungsvoller Auslöser und Verstärker eingesetzt werden kann."Kaufentscheidungen werden heute unter neuen Rahmenbedingungen getroffen. Der Radio Advertising Summit 2026 bietet Orientierung in dieser veränderten Customer Journey und zeigt, welche Stärke Audio dabei entfalten kann", sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale. "Der Summit schafft Raum für Einordnung, Austausch und Impulse zur Zukunft von Kommunikation und Audiomarketing."Raum für Begegnung und NetworkingNeben inhaltlichen Impulsen ist der Radio Advertising Summit 2026 zentraler Treffpunkt der Audio- und Werbebranche. Persönlicher Austausch spielt den gesamten Kongresstag über eine zentrale Rolle - von den ersten Gesprächen beim Business-Frühstück bis zum After Summit BBQ am späten Nachmittag.Der Kongress öffnet seine Türen ab 9:00 Uhr. Das After Summit BBQ beginnt um 17:00 Uhr.Die Anmeldung zum Summit sowie regelmäßige Updates zum Programm und weiteren Speaker:innen finden Sie hier: www.radioadvertisingsummit.deÜber den Radio Advertising SummitDer Radio Advertising Summit ist das Event der Audiowelt für Entscheider:innen und Macher:innen der Werbe- und Medienbranche. Ein vielseitiges Programm mit namhaften Speaker:innen garantiert Dialog und Diskussion, Mehrwert und Meinung, Impulse und Inspiration. Veranstalterin des Radio Advertising Summit ist die Radiozentrale, die gemeinsame Plattform der deutschen öffentlich-rechtlichen und privaten Radiostationen. Hauptsponsoren sind die beiden Vermarkter ARD MEDIA GmbH und RMS Radio Marketing Service GmbH & Co. KG.Pressekontakt:RadiozentraleNatalia DudaE-Mail: natalia.duda@radiozentrale.deTel.: 0157 853 048 34www.radiozentrale.deOriginal-Content von: RADIOZENTRALE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59030/6197254