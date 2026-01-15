Mainz (ots) -Die konsequent aus weiblicher Sicht erzählte Familiengeschichte punktet im ZDF-Streaming-Portal auf voller Linie: Mit "Ku'damm 77" erzielte die vierte Staffel um Familie Schöllack und ihre Tanzschule in 19 Tagen rund 8,5 Mio. Abrufe.Die sechs Folgen von "Ku'damm 77" sind seit Samstag, 27. Dezember 2025, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und erzielten seitdem insgesamt 8,53 Mio. Views. Die durchschnittlichen Abrufe pro Folge liegen bei rund 1,42 Mio. Views. Die konstante Nutzung über alle Folgen hinweg und die steigende Verweildauer von Folge zu Folge zeigen deutlich, dass User, die mit dem Streaming der Serie begonnen haben, bis zum Schluss dabei bleiben. Die Folgen waren bereits 16 Tage vor TV-Ausstrahlung im ZDF-Streaming-Portal zu finden und stärkten so das non-lineare Angebot zum Jahreswechsel: Ganze 6,39 Mio. Mal wurde "Ku'damm 77" vor der TV-Veröffentlichung bereits online abgerufen.Heike Hempel, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II:"Es freut uns, dass die Nutzer*innen 'Ku'damm 77' zu einem Streaming-Ereignis gemacht haben und die ganz aus weiblicher Sicht erzählte Familiengeschichte auch in den 70er-Jahren weiterverfolgen wollten. Das zeigt, dass die Marke 'Ku'damm' auch weiterhin eine große Kraft entfaltet."Auch die ersten drei Staffeln der Familiensaga werden seit Veröffentlichung der neuen Staffel online sehr gut abgerufen: Innerhalb der vergangenen 19 Tage sind alle Folgen von "Ku'damm"mit insgesamt 12,30 Millionen Abrufen das mit Abstand meistgenutzte Format im ZDF-Streaming-Portal. Alle Folgen der vier Staffeln "Ku'damm 77", "Ku'damm 63", "Ku'damm 59" und "Ku'damm 56", sind noch bis Sonntag, 27. Dezember 2026, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.Mit der vorläufig gewichteten linearen Ausstrahlung von "Ku'damm 77" erreichte das ZDF im Schnitt 2,835 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (Marktanteil: 12,0 Prozent). Die begleitende Dokumentation "Terra X History: Ku'damm 77" wurde im TV von 2,759 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen (Marktanteil: 12,9 Prozent). Im ZDF-Streaming-Portal wurde sie bislang 146.000 Mal abgerufen.Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit Nielsen, ZensusdatenQuelle TV: AGF, AGF SCOPE, Marktstandard Bewegtbild, Auswertung TV, KonventionGeschichte und ProduktionDie Drehbücher stammen erneut von Annette Hess, Schöpferin und kreatives Zentrum der "Ku'damm"-Reihe. Regie führte Maurice Hübner. Auch in den neuen Folgen der aus weiblicher Perspektive erzählten Familiengeschichte spielen Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich, Emilia Schüle, Sabin Tambrea, August Wittgenstein und andere. Neu im Ensemble sind Carlotta Bähre, Marie Louise Albertine Becker, Massiamy Diaby, Florian Stetter, Aziz Dyab und viele weitere.Die Familiengeschichte ist eine UFA FICTION Produktion im Auftrag von ZDF und ZDF Studios. Produzenten sind Marc Lepetit, Nico Hofmann und Markus Brunnemann. Die Redaktion im ZDF haben Bastian Wagner, Beate Bramstedt und Heike Hempel.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen SieMaike Magdanz telefonisch unter 030 - 2099-1093 oder per E-Mail unter magdanz.m@zdf.de und Mailin Erlinger, telefonisch unter 0173 - 3418112 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Pressefotos:Ein Pressefoto zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/kudamm77) (nach Log-in) oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie Presseinformationen (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/kudamm-77-1) im Detail.- Hier finden Sie O-Töne (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/o-toene-fuer-radiosender-und-audio-medien) von Claudia Michelsen für Radiosender und Audio-Medien.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6197262