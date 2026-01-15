Galliker gilt als einer der Pioniere im Bereich Elektro-Lkw. Nun hat die Schweizer Spedition den ersten Spatenstich für das neue Projekt "E-Park & Ride" durchgeführt, bei dem 41 Ladepunkte für Lkw sowie 74 Ladepunkte für Pkw entstehen. Zudem wurde eine E-Power-Bridge eröffnet. Bereits 2021 haben wir erstmals über E-Lkw bei Galliker berichtet: Damals wurde ein elektrischer Überlängen-Lkw der Designwerk-Marke Futuricum in Betrieb genommen, der für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net