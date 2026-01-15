DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Januar (vorläufige Fassung)
=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj 08:00 DE/Baugenehmigungen November *** 09:00 DE/Porsche AG, Absatzzahlen 4Q, 2025 *** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Absatzzahlen 4Q, 2025 *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,0% zuvor: 76,0% *** 17:00 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman, Rede zu Outlook for the Economy and Monetary Policy *** 21:30 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu Economic Outlook and Monetary Policy Implementation - BR/EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen, Treffen mit Brasiliens Präsident Lula da Silva ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
