Dow Jones News
15.01.2026 15:51 Uhr
TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Januar (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Januar (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember 
     PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj 
     vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj 
     zuvor:  -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     zuvor:   -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj 
  08:00 DE/Baugenehmigungen November 
*** 09:00 DE/Porsche AG, Absatzzahlen 4Q, 2025 
*** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Absatzzahlen 4Q, 2025 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember 
     Industrieproduktion 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm 
     zuvor:   +0,2% gg Vm 
     Kapazitätsauslastung 
     PROGNOSE: 76,0% 
     zuvor:   76,0% 
*** 17:00 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman, Rede zu Outlook for the 
     Economy and Monetary Policy 
*** 21:30 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu Economic Outlook 
     and Monetary Policy Implementation 
 
    - BR/EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen, Treffen mit Brasiliens 
     Präsident Lula da Silva 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 09:19 ET (14:19 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
